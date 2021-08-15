《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日表示，今年9月以及明年2月蔡政府會進行內閣改組，而行政院長蘇貞昌很有可能會在明年2月下台。若蘇貞昌下台，有哪些人最有可能會接任院長一職？吳子嘉認為，目前有兩個可能的人選，一個是桃園市長鄭文燦，另一個則是前副總統陳建仁。

吳子嘉15日在網路直播節目《董事長開講》中表示，蘇貞昌明年2月會光榮下台，離開行政院，並成立蘇貞昌競選總統辦公室，而蔡英文總統會很溫和的改組，至於閣揆若換人會換誰？他認為有兩個可能的人選，鄭文燦或陳建仁。

吳子嘉指出，先前衛福部長陳時中突然在記者會上提到3+11的事情，應該不是他自己想要講的，一定是有人拜託他講，吳子嘉推測可能是鄭文燦請人去拜託陳時中，因為「3+11的事情」沒搞定，鄭文燦就完蛋了，雖然藍營不能接受這件事情，但只要在大外宣和置入性行銷的加持下，綠營的支持者會接受，且風向會改變。

吳子嘉透露，本來鄭文燦不可能當行政院長，有另一派勢力在阻擋他，結果現在情勢有變，他認為鄭文燦有可能會去當行政院長，因為現在就是要有一個人出來和不被蔡英文喜歡的2024總統候選人對抗，且這個人民調要夠，所以讓鄭來當行政院長培養聲望，幫助民進黨打贏2022，保護蔡英文當黨主席不會跛腳，如此就可以控制民進黨總統選舉的遊戲規則。

吳子嘉坦言，本來不讓鄭文燦當行政院長，是因為他當上院長就有優勢，民調馬上就會拉開，副總統賴清德可能會輸掉，而賴後面的勢力會攻擊鄭文燦，鄭文燦會被壓在那邊，且還有一個問題就是，鄭文燦離開之後誰來接桃園市長？但蔡蘇分裂之後，情況完全變了。

至於陳建仁部分，吳子嘉則說，原本陳建仁是要被安排當世界疫苗教父，不當行政院長，當指揮中心的總指揮，把聲望堆起來之後和賴清德拚，賴清德就掛了，「當時就安排他要當未來總統候選人」，但現在這個問題很難講，陳建仁也並沒有完全被放，這是很可怕的事情。