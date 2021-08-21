疫情警戒降至二級，針對役男的防疫措施規劃，行政院長蘇貞昌20日指示國防部，入伍新兵除了健康檢測和評估施打疫苗，也要加入快篩。而針對各界關注新兵入伍後，是否會安排役男施打高端疫苗，衛福部長陳時中則說，有什麼疫苗就打什麼，不會強迫。此事也在網路上引起網友熱議，許多網友都對陳時中的言論感到傻眼。

關於國軍疫苗接種，陳時中今(21日)表示，我們都是按照一定的計畫，把相關的疫苗讓國軍還施打，入伍的軍人也是一樣，我們會根據國軍的戰力評估和保存的必要性，必要的時候把疫苗發配必要的疫苗，一切以國防部給戰力的評估為準。

至於國軍是否會安排役男接種高端疫苗，陳時中則說，不管是哪個單位，我們現都在造冊施打，有什麼疫苗就打什麼，當然不會強迫他們打，這是我們最基本的原則，只是你選擇的廠牌如果供應得比較慢的話，就會比較慢打，我們不準備強迫任何人去打疫苗。

此事也在PTT上引發網友討論，不少網友都對陳時中的發言提出質疑，「不強迫：打的可以放18」、「指揮中心拿莫德納出來打啊」、「不強迫，但是只有高端，沒其他選項」、「不強迫，但是沒打的每週捅鼻子」、「重新定義強迫，厲害了」、「不強迫，然後不打的在營休」。

有些網友則表示，「騙人沒當過兵喔」、「新兵有可能說不要嗎，嘻嘻」、「現在去當兵的都第幾類？講幹話」、「不打八成管休」、「打高端，就給你18，不打高端，退伍前都08」、「到時注意不打會不會被洞八」、「不打高端，沒有榮譽假」、「每個連隊比施打率、績效，輔導長會很拚的」。