聯亞董事長王長怡。（本報資料照）

聯亞董事長王長怡上周日召開記者會，談及自家疫苗未能取得我國緊急使用授權（EUA）時，因語氣激動引發各界討論。今天王長怡則透過新聞稿向國人致歉，並自責因發言略顯激動造成衛福部、食藥署、新藥評審中心（CDE）等各級長官的困擾，以及發言時未留意將口罩全程戴好，對此深表歉意。

王長怡表示，由於Delta病毒近逼國門，憂心台灣極可能陷入下一波疫情危機，在8月22日記者會中難掩其焦慮之情，發言略顯激動，造成衛福部、食藥署、新藥評審中心(CDE)或相關單位各級長官困擾，此外發言時也未留意將口罩戴好戴滿，為此向國人致歉。

王長怡說，自己由衷的肯定及感激衞福部長陳時中、食藥署長吳秀梅、CDE執行長劉明勳等單位自去年6月以來啟動前所未有的每週諮詢會議，就UB-612疫苗的量產及品質分析、前臨床及臨床試驗設計等環節，給予新冠疫苗開發同仁很多專業建議與協助。

台灣政府與民眾在疫苗開發上的團結合作、不懈努力，展現高度專業。也懇請台灣社會大眾為幫助國人健康長期把關的藥監單位給予掌聲，表達謝意和鼓勵。

王長怡指出，聯亞近期也將整理好相關抗Delta病毒株及其他數據，送請CDE及食藥署重新審查，以期UB-612能投入抗疫行列，共同守護國人及人類的健康。

王長怡解釋，聯亞疫苗經臨床試驗證實能有效激發T細胞及B細胞免疫力。雖然二期臨床試驗顯示UB-621疫苗產生的中和性抗體力價在原始武漢株單時間點測試以些微差距未達EUA標準，但其對抗Delta病毒中和性抗體力價相對於其他主要疫苗產品與武漢株相比並沒有顯著的下降，應可有效抵抗目前全球最棘手且快速擴展的主要Delta病毒株。

王長怡說，自己身為科學家，畢生投入生物製品特別是單株抗體藥物與疫苗的開發。在推動台灣生技產業發展、國際化及人才培育上不遺餘力。新冠病毒詭譎多變，防疫不容掉以輕心，有效超前部署是重中之重。懇請政府一秉對國產疫苗開發的支持與協助的初衷，持續支持聯亞。