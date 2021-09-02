首批BNT疫苗93萬劑今天運抵台灣，衛福部長陳時中等到場接機。台中市議會國民黨團書記長陳政顯質詢時，隔空大罵陳時中，痛批陳時中之前極力阻擋，今天卻去接機簡直丟臉！陳政顯說，台中市防疫做得很好，衛生局長曾梓展應該會比陳時中還要更稱職，不但名醫且有專業良知。

陳政顯說，台灣疫苗政策亂七八糟，前市議員陳有江今年80多歲，自從打第一劑AZ疫苗後，第二劑尚無下文，目前嚇得每天都不敢出門擔心防護力不足；全國打得到第二劑的民眾不到百萬人，不少百姓尤其高齡者每天都擔心受怕，不知疫苗在哪裡？

陳政顯抨擊政治化操作忽視人權，令人無法接受疫苗不足的無能，更難接受無法自由選擇現有疫苗的權利，陷人民於恐懼與無助的境地；人民應有權選擇施打任何疫苗的權利，絕不是被限制某時段只能選擇施打某特種特定疫苗。

陳政顯指出，BNT施打順序以12-17歲優先，學校造冊施打為主，不可忽略大於17歲的高中生造成同學間差異對待？AZ施打第一劑與第二劑間一般事隔12-16週？國產疫苗好與不好，應由科學數據與專家學者給出證據，只要是國際認可的就好。

陳政顯強調，樂見國產疫苗獲得國際認可，不過現階段在沒有第三期報告情形下，只通過台灣的EUA，自己高喊很棒很好沒有意義，目前施打後也發生多起不良與死亡案例，國產疫苗應該是求好不求快，更應該審慎愛護與支持國產疫苗，絕不能輪為揠苗助長的惡局。