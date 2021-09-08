幼兒園群聚今天在增加七人，累積23人確診，且指揮中心今天公布基因定序結果為Delta，對於Delta入侵社區，是否警戒升級？指揮官陳時中今天表示，目前不考慮。

指揮中心說明，今日新增7例本土個案，為2例男性、5例女性，年齡介於30歲至80多歲，發病日介於今(2021)年8月27日至9月7日，個案均分布在新北市；其中6例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

而今天本土個案七人，都是幼兒園群聚的擴大。陳時中強調，新北市的疫情調查完成後，希望可以看出全貌。

醫師潘建志指出，紐西蘭8月17日確診第一例Delta本土案例，奧克蘭150萬人城市，隔天就進入四級封城至今。20天內的確診最高84人，昨日已降至21人，若 Delta入侵社區台灣是會考慮就要直接升四級 ？

指揮官陳時中表示，紐西蘭有紐西蘭的做法，我們控制得很好，如果新一波的疫情不能控制著，就會考慮升級，但目前沒有這樣的考慮，希望經過大家的努力把他控制住。

至於這波幼兒園群聚已經有幾波感染？指揮中心專家小組召集人張上淳表示，這次大家可以看到幼兒一開始採檢陽性時Ct值有高有低，但光靠這個無法確定有幾波，但回到家人、就可以看的比較清楚，確實不只一波的傳播，無法清楚看出有幾波的傳染，但確定不只一波。