本土疫情爆發以來，每當確診數下降，PTT鄉民最愛說的2個字就是「穩了」，對於二級警戒9月20日期限將至，是否會再降級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(14)日在疫情記者會上的一句話，讓鄉民超嗨，直呼「穩得太逼真！」

對於全台疫情警戒，陳時中今天預告，9月20日以後可能會放鬆，沒有要加嚴的準備，表示目前幾個事件都在控制中，接下來會綜合經濟的必要逐步放寬，各團體若覺得有必要，可以向主管單位提出鬆綁，指揮中心可以考慮。

今增本土2例 北市染疫裝修工病毒序列出爐 指揮中心最新說明｜2021.09.14

陳時中的這句話，讓《PTT》鄉民超嗨，不少人刷整排「穩了」，還有人歡呼「穩得太逼真！」、「必勝、必勝，師兄必勝」，網友紛紛留言「烤肉架可以搬出來嗎？」、「烤肉了啦」、「中秋烤肉烤起來」、「開放烤肉了好嗎」、「這麼穩，可以變一級加強版就好嗎」。

中秋節將至，台北市已禁止河濱公園烤肉，新北也禁止戶外烤肉，至於騎樓及頂樓能否烤肉，中央有沒有統一規範？陳時中則表示，將根據地方訂定的指引去做。對於國內今新增2例本土個案、3例境外移入，無死亡案例，已連續多日確診數都維持在個位數，有網友認為，「穩」有兩種，本土病例每天都「+2」，也可以說是一種穩。