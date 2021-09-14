新冠病毒不斷變異，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎昨表示，從流感病毒的經驗來看，大概在2至3年內會出現一到三波流行，人體有免疫力後，就有可能輕症化。不過前台大感染科主治醫師林氏璧認為，新冠病毒演變至現在的Delta變異株，仍沒有輕症化的傾向，「我覺得這樣說太樂觀了」。

林氏璧今（14）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分析，新冠病毒演變到目前的Delta變異株，還是沒有輕症化的傾向，雖然英國感染Delta變異株的致死率僅千分之三，但原因在於英國廣泛施打疫苗，使人體有抗體的緣故。

林氏璧說，除去打疫苗後產生的保護力，未接種疫苗的成人，感染Delta變異株所引發的重症及住院風險是Alpha變異株的兩倍，他坦言「我們當然期待新冠病毒可以更適應人類，朝著傳染力變高，但毒性減弱的方向走」，但就以目前部分國家的情況而言，重症比率較低，完全是因為打疫苗的效力。

林氏璧說，由此可見疫苗對重症的防護還是很有效，接下來必須要思考疫苗達到一定的覆蓋率後，若將重症壓在一定的比例，和病毒共存，生活是否能運作，現階段可以密切觀察，已進入期末考的英國、以色列、新加坡及丹麥是否能做到，屆時我們再來調整防疫政策。

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