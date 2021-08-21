國軍部隊。(圖/本報資料照)

疫情警戒降至二級，針對役男的防疫措施規劃，行政院長蘇貞昌昨(20日)指示國防部，入伍新兵除了健康檢測和評估施打疫苗，也要加入快篩。有網友在批踢踢貼出相關新聞並問「即將服役的帥宅們，怎麼看？」引發許多網友討論，其中有網友直言「高端來了」，更有多位網友用一句話回應：好險我退了。

台南市議員林美燕、曾培雅收到家長與役男的陳情，有家長、役男朋友向她們陳情說，向內政部役政署詢問疫苗相關事宜時，役政署僅回答要求役男自行到1922「疫苗施打意願登記與預約系統」進行意願登記；但因最近一輪符合預約資格的對象，年齡落在36至64歲，目前即將入伍的役男，大部分則為大學剛畢業約22、23歲左右，「等排到疫苗可能都要退伍了」。

針對此，行政院官員今表示，蘇貞昌昨(21日)主持晨報會議時表示，新兵是從全國各地而來，入伍前應先進行快篩和健康檢測，「並盡快評估安排施打疫苗」。

有網友在批踢踢討論此消息，不少人留言表示，「教召的也順便啦」、「高端來了」、「高端準備完銷了」、「真高端部隊」、「好險我退了」、「吃萊豬打高端，國軍個個戰力強」；也有人說，完全支持，很棒的福利，安心保衛國家、報告長官我想入伍、防疫視同作戰，怎麼能不打。

關於此事，國防部發言人史順文表示，國防部依照中央整體的政策，配合撥發疫苗的期程、數量，按照戰備任務的優先順序分批、逐步為官兵施打。至於新兵會打什麼疫苗，國防部並未說明。

關於國軍疫苗接種，衛福部長陳時中表示，我們都是按照一定的計畫，把相關的疫苗讓國軍還施打，入伍的軍人也是一樣，我們會根據國軍的戰力評估和保存的必要性，必要的時候把疫苗發配必要的疫苗，一切以國防部給戰力的評估為準。

另外，立委何志偉爆料，國軍有新兵傳出咳嗽、發燒等情況。陳時中表示，團體生活中如果有相關症狀，經過軍醫評估需要相關檢測，那就應該要做。

媒體追問，國軍是否會安排役男接種高端疫苗，陳時中表示，當然現在不管是哪個單位，我們現在造冊施打，有什麼疫苗就打什麼，當然不會強迫他們打，這是我們最基本的原則，只是你選擇的廠牌如果供應得比較慢的話，就會比較慢打，我們不準備強迫任何人去打疫苗。