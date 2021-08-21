行政院長蘇貞昌昨在會議指示國防部，入伍新兵除健康檢測和評估施打疫苗，也要進行快篩，避免成為防疫破口。國防部發言人史順文對此表示，國防部依照中央整體的政策，配合撥發疫苗的期程、數量，按照戰備任務的優先順序分批、逐步為官兵施打。

史順文說，為了消除役男以及家屬的疑慮，國防部除了按照現行的防疫作為落實執行之外，並且已經規劃對入營的役男實施快篩，確保官兵的健康。

史順文強調，戰備任務訓練與防疫都是國軍的重要任務，也是戰力維繫的關鍵，國軍會做好各項防疫以及管理的作為，維護官兵健康。