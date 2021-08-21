強迫中獎？隨著疫情趨緩，國軍也恢復徵兵、教召，行政院長蘇貞昌更指示國防部，要求入伍新兵健檢、快篩並盡速施打疫苗，引發軒然大波，對此衛福部長陳時中否認沒強迫，但網友看到後面5個字全炸鍋「這他X不就是強迫嗎」。

蘇貞昌指示新兵盡速施打疫苗，引發疑慮，陳時中對此回應，指出現在各單位都在造冊施打，會尊重個人意願，不會強迫施打，但緊接一句「有什麼疫苗就打什麼」，更補充「若你選擇的廠牌供應較慢，那就會慢打」。

陳時中澄清沒強迫，但「有什麼疫苗就打什麼」，網友火大：這就是強迫。(圖／指揮中心)

鄉民看到後也傻眼：「那他X就是強迫啊」、「不強迫，但我們只有高端」、「新兵有說不的權利嗎」、「重新定義強迫」、「不打八成管休」、「不強迫，但不打的你各位每周捅鼻子」、「不要太不滿」、「師爺你給解釋解釋，什麼叫不強迫但有就打」、「不強迫但只給單一品牌是什麼邏輯」、「連長下令集合排隊一個一個打，誰敢拒絕XD」、「拒絕的會不會被洞八啊」、「沒打高端的三秒後全副武裝連集合場集合」、「到時候拒絕的人太多，幹部還要交檢討報告」。

更有人無奈說，就跟教職員一樣，政府、家長一起給壓力，能敢不打高端嗎？看到一堆第二類官員已經打完AZ，然後瘋狂鼓吹大家打高端，實在糟蹋人。