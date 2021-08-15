新冠肺炎疫情衝擊各產業，行政院長蘇貞昌堅持推出五倍券致引發民怨，也因此傳出即將政策急轉彎的訊息，未來可能民眾免付1千元便可免費領券。前民進黨立委郭正亮認為，蘇貞昌堅持要民眾先掏1千元出來換券，是因為可以藉此收到200多億，並變成他可以統籌分配的特種基金，同時蘇揆可能也希望藉由炒作五倍券進行議題管理，迴避對行政院不利的疫苗議題。

郭正亮今(15日)在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇貞昌的特點是不要發現金，但事實上發現金消費也會增加，同時他也不要和前總統馬英九的消費券政策一樣，「所以一定要用一換五這種」。

至於為何蘇貞昌那麼堅持老百姓要出1千，郭正亮認為，他完全站在自己的立場，因為他會收到200多億，這筆錢就會變成特種基金，在科目的範圍內他可以支用，坦白講叫行政系統的方便錢，但這只有他體會的到，立委和這沒關係，老百姓覺得莫情奇妙，而這筆錢使用的彈性和權力很大，有點統籌分配的味道，他堅持要老百姓出1千，可能是這種行政上的考慮。

郭正亮指出，他今天又聽到一種解釋，若接下來如果沒有五倍券造勢，比如各部會推出計畫、民間推出配套，之後的議題焦點會變成高端、BNT，「這就叫議題管理的問題」，如果沒這個議題，就變成都在討論高端和BNT，這兩個議題對行政院都不是很有利。

郭正亮透露，現在小服務業失業最多，失業人口突然爆增，大部分都是服務業，那些人你怎麼叫他拿出1千塊？太脫離現實了。