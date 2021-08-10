依據教育部公告「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」草案，台中市府輔導各游泳池業者須落實防疫措施，包括人流管制、入場人員採預約制或人員造冊，實聯制、量體溫、手部消毒、除游泳外全程佩帶口罩、不開放淋浴間及附屬區域等規定，10日起可「有條件開放」，運動局督導業者配合各項防疫措施，國民運動中心部分，北區國運中心今日已開放，朝馬、南屯及長春國運預計12日開放。

運動局表示，中央疫情指揮中心已宣布泳池有條件開放，教育部研擬「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」，游泳池業者須落實才能開放，指引內容包括人流管制，室內2.25平方公尺／人，室外1平方公尺／人，每一水道同時可使用人數，以水道長度除以5公尺乘2來計算。

入場人員採預約制或人員造冊，落實實聯制、量體溫、手部消毒，除游泳外，全程佩帶口罩，泳池不開放淋浴間及附屬區域，包括兒童戲水池區、冷熱水池區、SPA區、烤箱、蒸氣室等，並定期分時段清消至少30分鐘。

此次也開放1對1、10人以下團體課程，教練、救生員及防護員完成疫苗第一劑接種才能提供服務，如第一劑接種未滿14天，或未接種疫苗者，需有3日內抗原快篩(含居家快篩試劑)或PCR檢驗陰性證明，每3至7天定期快篩。

中央疫情指揮中心公布的游泳池解封相關指引，運動局4日函請各游泳池營運單位加以落實，可自10日起有條件開放。

運動局長李昱叡表示，有關選手培訓部分則已依據教育部公告「游泳選手訓練因應COVID-19防疫管理指引」辦理，考量近期內將陸續舉辦各種賽事、資格賽，現階段游泳選手確有提前回歸訓練的需求，針對選手使用泳池部分依指引陸續開放使用，運動局將持續依照游泳池相關防疫指引輔導業者配合各項防疫措施。