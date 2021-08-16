桃園市16日新增1例確診個案，市長鄭文燦主持疫情說明會時，談及開放第六輪高端疫苗的預約接種，他表示，目前已有2萬2千人預約，第一天開放有近4成已登記接種意願的民眾預約，預約率相當高。

鄭文燦指出，第六輪高端疫苗的預約，桃園將可替5萬6千人接種，16日開放至18日皆可預約登記，有資格者包括20歲以上第9類重大傷病，以及36歲以上民眾皆可預約。

桃園預計將於8月23日至29日開始施打，由36個社區接種站負責2萬9千人，13個衛生所、23家合約醫院及124家診所負責2萬6千人，鄭呼籲，希望有收到簡訊的民眾趕緊上網預約。

談及即將開學的防疫問題，鄭文燦指出，教育局已針對306所高中以下學校，要求各學校成立防疫小組，最主要的是「一人確診全校停課14天，改進行遠距教學，學校停課不停學」。而有些接種站目前是借用校園場地，開學後的學校接種站只會在六日進行，不影響學生上課。

鄭文燦表示，針對弱勢家庭已準備1萬5千個平板電腦，後續會再提供1萬5千個平板電腦，以利進行線上遠距教學，另外開學後，各校吃飯時間也都必須使用隔板。