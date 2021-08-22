南投縣接連三日在13鄉鎮市辦理「66歲長者或具56歲原住民身分」年齡層接種AZ疫苗。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

經爭取到專案疫苗後，南投縣接連三日在13鄉鎮市辦理「66歲長者或具56歲原住民身分」年齡層接種AZ疫苗，總計完成1434人次接種；縣府也公布南投縣18歲以上疫苗接種人口涵蓋率38.60％，全縣人口疫苗接種涵蓋率33.44％。而高端疫苗8月23日施打，南投縣自8月23日10時起至8月24日18時止開放預約，目前規劃接種時間自8月27日起至8月29日止。

國內疫情相對和緩，各縣市目前都努力為民眾施打疫苗，南投縣政府連續3日在13鄉鎮市辦理「66歲長者或具56歲原住民身分」年齡層接種AZ疫苗，衛生局統計總計完成1434人接種，比對健保資料庫縣內目前66歲人口為7040人，未接種人數4061人，66歲年齡層涵蓋率由原先的30.3％提升至50.7％。

唯因中央流行疫情指揮中將新冠疫苗接種全面回歸至1922疫苗預約平台預約，南投縣衛生局提醒本縣65歲以下及18歲以上尚未接種者、需接種第二劑者，仍請依中央政策規畫方式，於「COVID-19疫苗接種意願登記與預約系統」進行登記意願並預約。

衛生局也統計截至8月21日累積獲配送17萬9680劑新冠疫苗，總接種人數達17萬4444人，疫苗使用率97.09％，比對南投縣18歲以上疫苗接種人口涵蓋率達38.60％，若以全縣人口疫苗接種涵蓋率則為33.44％。

另中央開設「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，接種高端疫苗，增開預約接種對象為8月16日14時以後新登記或加選意願登記為高端疫苗之民眾，並於8月21日12時進行意願登記結算。開放預約時間自8月23日10時起至8月24日18時止；南投縣衛生局目前規劃接種時間自8月27日起至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。