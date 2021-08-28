楊鎮浯縣長訪視大型接種站作業情況，提醒長鄉親要多喝水和多休息。（李金生攝）

楊鎮浯也呼籲中央盡快配發第2劑疫苗，讓後續準備接種第2劑疫苗的鄉親可以安心。（李金生攝）

縣府延續先前廣獲好評的服務，再度啟動專車接送並採分區、分流，分時接種，讓鄉親在指定時間之內到達大型接種站，避免群聚或壅塞情況。（縣府提供）

金門縣府今天再於本島4鄉鎮開設大型接種站，替65歲以上長者施打第2劑AZ疫苗，全天共有1485人完成接種，進一步獲得更好的保護力，整體作業流暢順利。

楊鎮浯訪視各地作業後表示，縣府防疫多管齊下，常住人口第1劑疫苗接種率已超過8成，希望鄉親上中央的預約網站預約，才有機會讓金門分配到更多的疫苗。同時，他也呼籲中央盡快配發足夠的第2劑疫苗，讓後續準備接種第2劑疫苗的鄉親可以安心。

縣府延續先前廣獲好評的服務，再度啟動專車接送並採分區、分流，分時接種，讓鄉親在指定時間之內到達大型接種站，避免群聚或壅塞情況。大金門4鄉鎮今天共接種1485人，另8／25-8／27日烈嶼鄉也施打377人。

縣衛生局長李錫鑫提醒，疫苗接種後多注意可能引發的不良反應，如發燒、倦怠、頭痛、寒顫、肌肉或關節痠痛，盡量做到多休息及多喝水，並持續觀察身體是否有不適症狀，若持續未見改善，務必快速就醫。