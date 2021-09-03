台北長庚醫院副院長黃集仁，因是從急診體系出身，深知要堅守第一線醫護警消人員的抵抗力，才能在嚴峻的疫情抗戰中獲得勝利的契機。因此，黃集仁在得知擔任北市各地檢疫所及防疫旅館安全警衛勤務的保大員警，因勤務經常無法按預約時間施打，特別安排尚在等待的員警施打第二劑疫苗，以免與確診者的頻繁接觸中有遭傳染致重症的風險。

保大表示，這次共有180餘警受惠接種第二劑疫苗，員警表示，幸好能及時施打疫苗，不用再擔心執勤時可能染疫的風險，並避免傳染給家中父母妻小。