高端疫苗明日起開打，基隆市目前有7226人預約，將於23日至29日接種，另外，因應9月1日開學，教育處為最後一波未接種教職員造冊，共計299人，若完成注射後，全市公私立教職員工疫苗覆蓋率可達到99％以上。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至8月20日為止，基隆市疫苗涵蓋率已達到43.6％，在本島縣市中名列第三；至於，65至74歲長者疫苗施打率達84.6％，75歲以上長者施打率則為75.13％，50至64歲民眾施打率則是58.09％。

市長林右昌表示，日前本市國公私立各級學校，以及補教業、安親班教職員工，已完成二波疫苗施打，施打率已達96％，為讓家長們更安心，教育處完成最後一波未接種名單造冊，包括市屬學校、國立與私立高中職、特教學校等。

基隆市政府指出，最後一波總計299人，已安排於下周接種，若施打完畢，全市僅剩60多位老師未施打，屆時疫苗施打率將達99％以上，即可全面保護師生健康。