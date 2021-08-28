COVID-19公費疫苗預約平台自8月28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記。位於圓山爭豔館的疫苗接種站，28日並未開放施打疫苗，一群年輕人趁著假日一早即前來活動。（鄧博仁攝）

COVID-19公費疫苗預約平台自8月28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記。位於圓山爭豔館的疫苗接種站，28日並未開放施打疫苗，一群年輕人趁著假日一早即前來活動。（鄧博仁攝）

COVID-19公費疫苗預約平台自8月28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記。位於圓山爭豔館的疫苗接種站，28日並未開放施打疫苗，一群年輕人趁著假日一早即前來活動。（鄧博仁攝）

疫情指揮中心今宣布無新增本土病例，副總統賴清德今表示，加零不表示抗疫結束，距離全境清零、消滅病毒，還有一段辛苦的路要走；持續推進疫苗覆蓋率，才能讓「嘉玲」在台灣長期駐留。

賴清德今在臉書指出，「因為有您、台灣安心」；稍早指揮中心宣布，今日無新增本土病例，國際疫情肆仍在蔓延，台灣能有效降低病毒的威脅，恢復大部分日常作息，有防疫好表現，是所有人一起努力的成果。

他說，國人高度自律，配合防疫新生活，阻斷了社區傳播鏈；有防疫團隊、學者專家及醫護人員，清楚分工、判讀資料、照護病患，讓疫情得以控制；是軍警海巡、社區幹部的清消、疫調、防堵、稽查，讓病毒無所遁形；當然還有國人積極配合疫苗施打，大幅提高全體的防衛力量。

他說，請得維持戴口罩、常洗手、保持社交距離 等基本防疫措施才能守住得來不易的成果。今天下午BNT疫苗已經開放意願登記，也請留意12歲到17歲採校園集中接種或依通知到地方政府衛生局指定合約醫療院所接種，暫不會納入意願登記。

他說，目前平台流量較大，若暫時無法登入，請稍晚再試，意願登記先後並不會影響施打順序。

他表示，這幾天，經由各種管道所取得的疫苗，陸續抵台，政府所核准施打的，都是安全、合法、有效的疫苗，也會努力取得更多的藥劑，讓民眾可以選擇，拜託國人輪到你就去打，防疫不鬆懈，團結齊抗疫，台灣加油。