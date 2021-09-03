今天是九三軍人節，副總統賴清德表示，國軍就像是一道堅實的防線，保護著每一位台灣人民；唯一的目標就是守衛我們的家園。
賴清德今在臉書指出，早上陪同蔡英文總統到圓山忠烈祠參加秋祭忠烈殉職人員典禮，向為國犧牲的忠烈人員致意。
他說，國軍就像是一道堅實的防線，保護著每一位台灣人民，每天艱辛的訓練，不分晝夜執行著戰備任務，唯一的目標就是守衛我們的家園。
他指出，今天是九三軍人節，感謝所有為國犧牲奉獻的國軍姊妹弟兄，「謝謝你們守護台灣，守護我們共同的家園」！
今天是九三軍人節，副總統賴清德表示，國軍就像是一道堅實的防線，保護著每一位台灣人民；唯一的目標就是守衛我們的家園。
賴清德今在臉書指出，早上陪同蔡英文總統到圓山忠烈祠參加秋祭忠烈殉職人員典禮，向為國犧牲的忠烈人員致意。
他說，國軍就像是一道堅實的防線，保護著每一位台灣人民，每天艱辛的訓練，不分晝夜執行著戰備任務，唯一的目標就是守衛我們的家園。
他指出，今天是九三軍人節，感謝所有為國犧牲奉獻的國軍姊妹弟兄，「謝謝你們守護台灣，守護我們共同的家園」！
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