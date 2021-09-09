F-35戰機

美國空軍高層將領支持立法提案，除非F-35戰機的運作與維持達到可負擔的目標，否則將限制國防部能採購的架數。

據《防務新聞》（Defense News）8日報導，美國眾議院軍事委員會已通過的2022年國防政策法案將要求空軍，海軍與海軍陸戰隊，要達到每年每架F-35戰機成本的目標，而這是由飛行，維修和升級的平均成本來衡量。美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）周三說，他會支持提案的成本限制。

他強調，國會的說法其實和他們設法達成的目標一致。「我們的目標之一，就是讓這 [計畫]真正負擔得起，並使維持成本負擔得起。」他說，這是空軍的「重心」。美國空軍打算在整個計畫中，採購1763架F-35A傳統起降戰機。然而，維持這些戰機整個生命周期的成本，仍比空軍推算他們所能負擔的高。

2020年會計年度時，空軍每年操作和維持每架F-35A的成本約為800萬美元（約2.2億台幣），大概是目標410萬美元（約1.1億台幣）的兩倍。據美國國會稽核處（GAO）7月的報告說，到2036年F-35操作達顛峰時，衡量標準和實際成本之間的經常性年度費用差距，可能達44億美元（近1220億台幣）。

眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）說，設限的用意在於促使洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和五角大廈合作，想出降低維持成本的對策。「要是你把維持成本降下來，我們就會多買，」他說，「要是辦不到，我們就不會買，而這單純是因為其中的成本所致。」