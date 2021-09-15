B-2「幽靈」（Spirit）轟炸機

美國空軍B-2隱形轟炸機周二在執行例行訓練任務時，發生飛行故障，而在密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）緊急迫降。

據福斯新聞（Fox News）和《動力》（The Drive）網14日報導，美國空軍全球打擊司令部公關葛琳（Jennifer Greene）說，B-2緊急迫降後受到輕微損壞。不過，她說，沒有人員受傷，也沒有引發火勢。

而懷特曼空軍基地是B-2「幽靈」（Spirit）轟炸機隊的家，事故發生後，方圓達6英里（近10公里）都暫時限制飛行。B-2是美國空軍的高價值戰略資產，許多有關它的資料仍是高機密。要是受損，它打造的材料和塗層可能有劇毒。也因此，才會採取暫時限制飛行的特別預防措施。

美國共打造了21架B-2轟炸機，其中1架2008年時在關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛時墜毀。接著在2010年2月時，另一架B-2轟炸機發動機艙失火，以致機體嚴重受損，但在廣泛而昂貴的修復後，仍繼續服役。