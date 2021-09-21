「豆導」鈕承澤3年前捲入性侵女助理案，後來被以強制性交罪起訴，去年4月一審結果出爐，被判4年有期徒刑，二審仍維持一審判決。近日傳出他接受某心靈雜誌邀請，本來計畫參與24日聊療癒的講座，但見部分網友反彈，雜誌社宣告鈕承澤取消出席，而他本人也表示：「因為個人因素及為了還給活動一個乾淨的空間，決定不參加這個活動。祝福大家」。

該心靈雜誌日前推出創刊號，請來鈕承澤接受專訪，5日雜誌臉書寫下：「這是一個被導演耽誤的療癒師，天生的說故事之人；這是一個好故事，我們不需要再一篇八卦報導，需要的是這樣一個愛的視角。」並預告25日將邀豆導和黎建球教授進行座談會，主題為「當追尋者遇到哲學家」。

對此，2天前該雜誌進一步表示：「創刊號、第一期的兩位封面人物～鈕承澤導演vs黎建球教授 講座已取消！！！原本很期待這場對話，一位在生命裡橫衝直撞的追尋者，一位是畢生思索生命意義的哲學家」，並表示：「當我們談及『療癒』，我們追尋的是一種無所不包的完整，當我們的價值義意愈是彈性豐富，我們受困的心，也得以在這寬廣的懷抱裡自由。」並提到這幾天收到不少惡意留言，選擇刪文是不想讓讀者的重要訊息被淹沒，之後是否該刪文，雜誌社仍保有權力。

對此，網友回應正反兩極：「能把自私自利毫不尊重別人的行為凹成是在追尋什麼，我也是夠佩服你們」、「如果『每個人』都是橫衝直撞的追尋者，那這句話不就跟『他是一個人』一樣廢話嗎？一段介紹這個人的引言難道沒有別的可以寫？隨便無聊點都可以寫『影像藝術的追尋者』之類的吧」、「鈕承澤我不認識，我也不了解他，但我相信他願意接受採訪，他已經做好心理準備，他的官司目前還在訴訟當中，卻願意來當封面人物，他讓自己的官司投下一個未知數，所以我很願意聽看看他怎麼說」、「好臭哦…怎麼嘴臭的人好像都不敢以真面目示人吼」。