伴讀書僮，不僅吸睛，更讓不少原本躁動的孩童，變安靜了。(高雄市動保處提供／林雅惠傳真)

繼高雄市立圖書總館開放毛小孩入館後，大社圖書分館兒童閱讀區，今天也有2隻狗狗在「閒晃」！這並非普通狗，而是由高雄市動保處訓練的伴讀書僮，不僅吸睛，更讓不少原本躁動的孩童，變安靜了。

高雄市動保處表示，從今天上午10點開始，就有10組親子報名學習汪星人知識，想成為「汪星人專家」，當大家聆聽「故事媽媽」導讀繪本大師賴馬的「我和我家附近的流浪狗」時，現場2隻毛孩書僮或慵懶地趴在一旁，或走過來舔舔人，神奇的讓原本躁動的孩童們變專心、變安靜了。

動保處指出，這些毛孩書僮原本是收容所裡的流浪犬，經動保處挑選訓練成為超萌伴讀書僮，未來將在與市圖合辦的「世界閱讀日×療癒講座系列活動」中陪伴大家享受書香與紓壓。

根據研究顯示，只要跟小狗相處約15分鐘，就能有效降低人體血液中的皮質醇（又稱為壓力賀爾蒙），達到減壓的效果。在新冠肺炎疫情讓大家情緒緊繃的當下，真是好處多多，呼籲市民朋友踴躍前往圖書館與這些毛孩書僮互動。

動保處處長葉坤松表示，浪浪書僮進駐圖書館除可協助民眾透過與狗狗的互動得到慰藉，緩解大家疫情壓力緊張的困擾，未來也希望能讓這些狗狗融入社區，讓更多民眾理解動物保護等基本知識與飼主責任的重要性，同時療癒人們因疫情不安而低落的情緒。

接下來動保處將讓這些毛孩書僮們巡迴到三民、燕巢、湖內等圖書分館，也期待這項計畫可以永續推廣。