3名消息人士透露，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）本月稍早赴印度時，一名隨行同僚通報出現類似「哈瓦那症候群」症狀，需要治療。

美國有線電視新聞網（CNN）引述一名消息人士的說法報導，此事再度讓美國政府內部警鈴大作，也讓伯恩斯怒氣衝天。另兩名消息人士表示，中情局有些官員把這起令人戰慄的事件視為給伯恩斯的明確訊息，也就是沒有人真正安全，包括那些直接效力於美國情報頭子的人。

那名出現哈瓦那症候群（Havana Syndrome）症狀的人員返美後立即接受了治療。

這是神秘的哈瓦那症候群不到一個月內第2次影響美國政府官員出訪。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）上月訪問越南的行程，也因多名美方人員行前通報出現哈瓦那症候群症狀而稍微延誤，其中兩人甚至需要緊急救治。

這種不明疾病的症狀包括頭痛、暈眩、疲累、噁心、焦慮、認知困難和嚴重程度不一的記憶喪失等。

在伯恩斯和美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）率領下，美國情報圈廣泛調查了這些神秘攻擊事件，包括今夏稍早針對可能原因展開為期100天的探索。兩名消息人士說，調查預計於年底前收尾，但時程可能有變，且沒打算公開報告。

中情局發言人不願評論特定事件或官員，僅稱已有既定規範供個別人士出現異常健康狀況時應用，例如接受適當治療。

這起發生在印度的事件後果可能相當嚴重，因為伯恩斯的行程很保密，美國官員深感擔憂的是，下手的人為什麼會知道這趟行程、又是如何策劃攻擊。

美國調查員致力判定哈瓦那症候群的原因或始作俑者，以及攻擊手法。這類病例最早於2016年底出現在美國駐古巴外交人員身上，後來在俄羅斯、中國、奧地利等各國都有個案，甚至美國本土也有。

層出不窮的哈瓦那症候群案例讓美國外交人員和情報官員坐立難安，尤其聯合國大會本週正在紐約舉行，包括美方在內的全球外交人員聚在一起近距離開會。雖然發生在美國本土的案例很少，但聯合國大會一向是容易將目標一網打盡的諜報盛會。

美國總統拜登近期獲知整體最新情勢，內容包括已有超過300起可能病例、患者所接受的治療，以及情報圈主導的調查。

美國國務院發言人說，國務卿布林肯（Antony Blinken）本月稍早已與患有哈瓦那症候群的外交人員談話，這是他首度與這些患者會面。

中情局發言人表示：「我們已加緊判定事件起因，包括組成一支集合菁英專家的團隊，對此議題的著力和專業程度不亞於我們追緝（蓋達組織首腦）賓拉登（Osama bin Laden）。」

儘管如此，類似事件不斷發生，美國外交人員和情報官員奉命派駐海外時，仍然如坐針氈。（譯者：曾依璇/核稿：楊昭彥）1100921