民進黨今召開全代會工作小組第一次會議，據了解，正國會中常委陳茂松認為，縣市長提名應該按初選機制，不論是否連任，應該全部初選；因為正國會立委蔡適應有意參選2022基隆市長選舉，新系代表梁文傑則說，「基隆市長也要初選？」陳茂松回，「沒關係，都來，全國都來初選」。

據轉述，陳茂松一開始就先拋出全部初選；據了解，與會者說，全部初選會造成分裂，對內部不好。徵召比較不會分裂；也有人提到嘉義縣、台南市、高雄市三個連任縣市不要初選。

據轉述，陳茂松馬上說，小英兩年前不是也要連任嗎？那時沒有保障，怎麼現在要保障？若說初選對尋求連任者會造成分裂，當時小英八百多萬票哪裡來的？「若對同事好，誰會被挑戰？我不太能接受（徵召），我的邏輯是這樣來，那當初兩年前情況是怎麼來？」

本來陳茂松沒有點名，不料湧言會的中常委王定宇接著說，「你這樣是說小英對賴清德不好囉？所以賴清德才會出來選？」由於會中已把蔡英文、賴清德的名字都講出來；陳茂松馬上打住：到此就好，「那是你說的喔，我不是要針對他們，現在兩人已是現任正副總統」。

據轉述，對於陳茂松提出不管連不連任，依照黨章來，全部採取全民調，沒有保障徵召的想法；與會者有人認為，這樣會亂了；但陳茂松說，但不亂就不像民進黨；有人說執政縣市應該徵召，或特殊協商徵召，單一徵召相對單純，用強制徵招反而造成有人心有不甘，容易分裂，只剩單一就可以召徵，能協調就好。

據轉述，今天會議對於直轄市長暨縣市長提名機制初步討論，分成尋求連任執政縣市、執政縣市已經屆滿、非執政縣市三大類，下週三開始中常會後固定召開會議；至於全代會延期，這幾天會寄出延會通知給全國黨代表，至於何時召開全代會，可望是11月，並做滾動式檢討。