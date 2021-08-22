台中市政府勞工局利用假日在移工較常聚集處走動式宣導。（台中市政府提供）

防疫視同作戰！近期新冠肺炎境外移入案例仍高，台中市政府勞工局利用假日，持續在東協廣場、台中公園、火車站等移工較常聚集處走動式宣導，並印製英文、越南文、印尼文及泰文等移工主要來源國的防疫宣導文宣；提醒雇主及移工朋友，維持勤洗手、戴口罩、減少人潮聚集、保持社交安全距離、注意自身健康等。

勞工局長張大春指出，自新冠肺炎疫情爆發以來，除透過仲介公司協助向移工宣導外，也請大眾運輸業者、醫療院所、宗教團體、公園、市場及商圈等主管機關協助張貼宣導，並主動錄製四國語言語音檔，供雇主及相關單位下載使用，提醒雇主及移工朋友，防疫工作仍不能鬆懈。

張大春說，截至今年6月，全國移工共計70萬5000多名，台中市的移工有10萬5000多名，是移工人數第二多的城市，因交通便利，假日常吸引中部鄰近縣市移工到台中消費。勞工局持續在台中火車站及東協廣場周圍移工較常聚集處，以簡單圖示及印有多國語言的宣導海報，走動式提醒移工朋友。

勞動部勞動力發展署也製作多國語言預約疫苗系統操作說明，凡有參加健保的移工朋友，只要符合疫苗施打開放條件，也可上網意願登記與預約接種疫苗。但仍提醒雇主，因疫苗接種非屬強制性，雇主或仲介公司應鼓勵移工接種疫苗，並協助預約，但應尊重移工接種意願，不可強迫一律接種。

勞工局強調，不論移工或台中市勞工朋友，如有身體不適請立即就醫，或撥打1922防疫專線或1955勞工諮詢申訴專線尋求協助。