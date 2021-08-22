高端疫苗23日開打，桃園市長鄭文燦指出，第六期疫苗接種是國產的高端疫苗，桃園市總共有5萬3000人會開始接種，在36個學校接種站進行，另外這一次參加的醫院跟診所也增加，民眾有更多接種疫苗場所的選擇，不過中央有宣布會加一波高端疫苗的接種，桃園市政府也正在進行準備作業，所以會有連續兩波的國產高端疫苗的接種。

他表示，因為桃園市疫苗接種服務量能很大，所以一天就可以打完，另外，關於九月即將開學，針對還沒接種疫苗的教師們有疑慮是否都得接種國產高端疫苗？鄭文燦對此表示，桃園市的教師專案經過統計以後，大概將近有1300人還還沒有接種，這一批接種的會是莫德納的疫苗，會在8月24號分南北兩區來接種，務必在開學前使教師涵蓋率提高。他也說，目前高中、國中、國小教師接種比率是95.5％，是六都最高的，如果加上這一次專案接種1300人，幾乎涵蓋率就百分之百。