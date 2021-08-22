疫情趨緩，消費者外出消費、用餐意願提高，百貨零售業因為這波疫情影響來客數明顯減少，桃園市長鄭文燦22日前往中壢大江購物中心視察疫情後營運狀況，業者指出，隨著疫苗覆蓋率提高、桃園市零確診天數增加，期盼之後中央推出振興券刺激，9月中秋節連假報復性消費值得期待。

鄭文燦表示，隨著疫情調降為二級警戒，桃園採取階梯式緩步解封方式，秉持「防疫規範要落實」、「應變計畫可執行」及「稽核具可行性」等三大解封原則，以餐廳內用為例，鼓勵外帶回家食用外，內用則採取梅花座及裝設防疫隔板，用餐時採分餐不共食方式，且除飲食外仍應全程佩戴口罩。從業人員則需符合「兩罩一套」高標準防疫，即口罩、護罩、手套並配合餐廳人流減半、總量管制，且民眾於美食街各店用餐時，也會進行二次實聯制登錄。

大江購物中心表示，隨新冠疫情趨緩，民眾外出消費、用餐意願提高，日前七夕情人節與暑假即將倒數，整體業績回復8成5至9成，來客數明顯回升，全館仍謹慎維持各項防疫措施，加強整體防疫工作及宣導，並於出入口進行人流管制、顧客入館前須量測體溫，館內公共設施皆定時消毒、出入口放置酒精洗手機等設施，期讓民眾享受美食之餘也有安心的用餐空間。