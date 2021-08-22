總統蔡英文明（8月23日）要打高端疫苗，資深媒體人趙少康表示，之前坊間盛傳蔡英文已經打了疫苗，自己是完全不相信這件事，還跟人爭得面紅耳赤，因此，他呼籲，如果蔡英文想破偷打疫苗謠言，就請蔡英文公開抽血檢查抗體。

趙少康今（22日）在臉書發文表示，之前坊間盛傳蔡英文4月已經在AIT打了兩劑BNT疫苗，還有立委告訴他，連立法院的司機都在gossip（八卦）碎嘴這件事，說得活靈活現，不知道是不是總統府司機傳給立法院司機的閒話，還說明天蔡英文打的會是生理食鹽水。

對於這項傳言，趙少康稱，自己是完全不相信蔡英文會幹這種事的，為此還跟好幾個朋友辯得面紅耳赤，但沒有證據也辯不出什麼結果，為了遏止謠言，蔡英文可以考慮在明天注射高端疫苗前，先公開抽血檢驗有無新冠肺炎病毒的抗體，如果沒有抗體，就證明謠言不可信，也會增加蔡英文的公信力。

趙少康直言，大家都知道蔡英文是高端疫苗最頂級的推銷員，一年多來多次率領前副總統陳建仁、衛福部長陳時中等人卯足了勁替高端宣傳掛保證，激勵高端的市值從30億膨脹到700億。雖然鼓動了不少支持者追隨跟進，但開放三輪至今只有60萬人預約登記實在還是太少。

對此，趙少康認為，蔡英文有責任也有義務在9月6日，也就是在823打了高端疫苗的14天後，公開抽血檢查抗體，確認疫苗的效果。如果有效，可以大大增加大家的信心，鼓勵人民群起而注射高端；如果沒效，也可以提高大家的警惕，甚至立刻停止施打無效的疫苗，以免出現防疫破洞。這是蔡英文能為高端疫苗效果做的最好示範，也是粉碎各種亂七八糟傳言最好的機會。

針對外界謠傳蔡英文偷打輝瑞疫苗傳聞，總統府發言人張惇涵6月13日嚴正表示，這是不折不扣的謠言，蔡總統、賴副總統目前皆未接種疫苗。張惇涵強調，總統、副總統願授權由中央流行疫情指揮中心調閱相關接種紀錄，公布於國人，以昭公信。也請有心人士停止造謠，呼籲社會各界勿以訛傳訛，避免觸法。