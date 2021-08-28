第6輪高端疫苗本周開打，由總統蔡英文打下全台第一針，但開打數日，國內就傳出死亡通報事件。根據中央流行疫情指揮中心統計，本周高端疫苗的接種率有逐日下降的趨勢，從第一天的92.8%降至82.6%，研判是高端不良事件及BNT疫苗的輸台影響接種率。

指揮官陳時中表示，禮拜五疫苗的接種人次多，共接種18萬2996劑，人口涵蓋率達到42.22%，劑次人口比為45.93。本周高端的接種有逐日下降的傾向，但是沒有到緩打潮。

根據統計，8月23日高端接種率為92.8%，8月24日則降至92.4%，8月25日90.2%，8月26日87.7%，8月27日則是82.6%。陳時中表示，高端的接種逐日下降，研判是受到不良事件、BNT疫苗輸台的影響。

至於有民眾接種高端疫苗後傳出因血栓而被送往急診，對此，發言人莊人祥表示，會再確認，目前還沒接獲相關消息。目前為止，高端共累計5死亡通報，至於其他不良事件，待周一再提供。

據傳我國友邦貝里斯欲洽談購買高端疫苗，陳時中對此回應，外交部有跟我們聯繫，有友邦想要購買，如果在台灣打的量還有剩下，當然會做考慮，但如果有人要打，我們就不會出貨。