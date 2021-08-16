高雄市繼日前放寬夾娃娃機營業規範後，今（16）日再宣布有條件開放美容美體業做臉服務及互動式體驗，但需依據中央指引，臉部美容服務人員要全程戴口罩，並透過頭臉部防護箱進行操作，而密室逃脫互動式體驗也有條件開放，並規定容留人數上限。

高雄市經發局表示，將持續與中央、專家學者用最謹慎的態度討論相關管理措施；依據指揮中心防疫政策，美容美體店家復業前工作人員都要快篩，未施打疫苗滿14天者也要每7天快篩一次，並張貼告示在店家前。

經發局強調，完善防疫措施，對從業人員及消費者都有保障，兼顧防疫與經濟，也請業者務必依規範營業。工作人員快篩、採預約制、透過阻隔飛沫的頭臉部防護箱進行操作，操作時除全程戴口罩、加強手部清潔與消毒、保持通風或不完全密閉空間、維持清潔消毒等措施。

針對密室逃脫互動式體驗，經發局說明，除遵守實聯制、全程戴口罩、保持社交距離及容留人數上限外，設備使用前後都要確實清潔消毒。

另外，兒童遊戲場部分則暫不開放，也會依疫情狀況滾動式檢討與調整。經發局表示，考量兒童遊戲場小朋友容易聚在一起，設施也不容易清消，市府內部討論後仍維持暫不開放。

針對上述相關行業防疫規定，經發局強調，高市府將派員訪視稽查，如業者有違反防疫規定者，將依違反《傳染病防治法》處3000元到1萬5000元罰鍰。