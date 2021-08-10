行政院長蘇貞昌（左一）到台南東山區視察絲瓜受損情形。（張毓翎攝）

行政院長蘇貞昌今天表示，受這次氣候影響，造成的農損「真無采」（可惜），農損補助原則是從簡、從速、從寬；第一相關程序需簡化，這有賴地方政府和農委會要配合好，第二是速度要快，不只補助發得快，協助復耕也要迅速。

蘇貞昌上午在台南市長黃偉哲、農委會主委陳吉仲等人陪同下，前往台南東山區視察絲瓜、龍眼受損情形。蘇貞昌走進絲瓜園，拿著褐色發黑的枝條，直呼「真的很嚴重！」張姓園主向他訴苦說，絲瓜園幾乎全泡爛，能採收的絲瓜連1成都不到。

接下來，蘇貞昌到龍眼園勘災，他說，小時候看著龍眼樹長大，現在看到滿地都是破損、泡爛的龍眼，讓他大嘆「無采」（可惜）。

蘇貞昌說，農友的果園受損，他們不是要拿現金救助，而是希望能趕快復原，種出來的作物有收穫，因此包括設備、肥料或器材等，都要盡量補助，此外，農民若要申請低利貸款，即日起至明年4月可免利息，政府做事要快速且有氣魄。

蘇貞昌說，除了照顧農產品，地方農路因這次災害需改善的部分，中央會盡全力協助，請農民朋友繼續打拚，希望一關過一關，台灣會平安。