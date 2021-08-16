行政院長蘇貞昌今上午9時召開行政立法協調會議，討論振興五倍券何時定案、上路。蘇貞昌今下午至新店溪洲聚落受訪表示，原先規畫振興券民眾須先支付1000元，經計算扣除低收人口等等後，預計有一半的人要付1000元，恐會增加行政成本，因此經討論後，由政府全額負擔。

蘇貞昌16日下午至新店溪洲聚落受訪表示，台灣在全世界遭受變種病毒肆虐時，將本土確診數降到個位數，目前疫情穩定，疫情期間有很多攤商受到衝擊，政府已經發出1500多億幫助受疫情影響的人，而依照去年三倍券的成功模式，要發行五倍券，民進黨各立委上午召開會議時提出許多地方需求。

蘇貞昌說，很多民眾希望可以不要付1000元，經計算，扣除低收人口等等後，還有一半人要付1000元，若要付1000元的話，行政成本恐增加許多，因此會議達成共識，所有的人都不必付1000元的現金就可以領到振興券。由於大家都已習慣，因此「五倍券」名稱不變。

蘇貞昌指出，振興券提出以來，地方政府、企業都提出要加碼，經濟部預估今年經濟成長率可以到5.88，將會是11年來最好的，政府吸收1000元，希望讓台灣的內需市場，商家生意好起來，但振興券的振興方案，要待疫情穩定下來才能決定。