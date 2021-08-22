行政院長蘇貞昌22日下午到高雄市桃源區玉穗溪視察，他致詞時說，這次天災讓他體會到人的渺小，在現場聽報告時，也感受到瞬間的毛毛雨變成土石流，面對極端型氣候，要重新檢視對天災的態度。

蘇貞昌下午到桃源消防分隊視察並慰問消防弟兄，高雄市長陳其邁等人陪同。蘇貞昌說，面對極端型氣候，要重新看天災，已經不能用原來的資料與態度來面對過往的天災，要改變應對方式。

蘇貞昌感謝陳其邁與立委許智傑等人扛起對地方的責任，緊急救災，許多立委也很關心民眾。蘇貞昌表示，任何一個人都是國人、同胞，蔡英文總統也在第一時間指示，要政府發揮最大力量，政府也在蔡英文上任以來，大力編列預算，包含人力的增加、消防車的汰換至添購器材，在災難來臨時，做最好的準備。

蘇貞昌指出，他到明霸克露橋斷橋處視察，包含消防、國軍弟兄與地方行政民代都很關心大家都希望在第一時間搶通便道。但便道已經通到700公尺，瞬間因雨沖毀，被掩蓋的面積比原來的大三倍，非常令人震撼。

蘇貞昌也謝謝消防弟兄在現場救難，協助搜尋民代謝宜真，他也要求現場的人員必須以安全為第一。