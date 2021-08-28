據網路媒體報導，台大醫院護理部代理督導長溫慧敏因為幫總統蔡英文、副總統賴清德等人施打疫苗，遭質疑為「御用護理師」。溫慧敏向記者表示，她做對的事、正確的事，且具有醫療專業，所以，不需要多做解釋。

此事其來有自。原來是有網友質疑，幫蔡總統、賴副總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人施打疫苗的都是溫慧敏，質疑溫慧敏是「御用」護理師，關鍵在打假針。

溫慧敏27日上午幫賴副總統施打高端疫苗後受訪表示，這種事情怎麼釋疑，信的還是相信，不信還是不信，不需要多做解釋。

事實上，蔡總統8月23日接種高端疫苗時全程直播。溫慧敏在施打前還特意秀出疫苗原封包裝，在眾目睽睽之下，怎可能打假針？那些質疑的網友真是太多疑了。

正如同蔡總統明明曾經出示倫敦政經學院補發的畢業證明書，並且把博士論文原稿送到國家圖書館供人查閱，卻還是有多疑之人懷疑蔡總統是假博士。

不過，明明是真實的事情，為什麼會有人懷疑是假的呢？這恐怕才是被質疑者應該自我檢討，暗自思量之處。

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