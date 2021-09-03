立法委員何志偉接獲民眾陳情已經預約施打，但系統疑似因為更新而刪除自己的登記記錄。民眾是九類重大傷病患，7／6已經登記，7／22卻發現登記記錄歸零，至今沒有打到疫苗。衛生福利部陳淑芳簡任技正表示，在疫苗有限的情況下，我們的接種順序、疫苗排序確實是很辛苦的讓大家配合這樣的作業。

陳情人表示，7月6號登記完成後，因家人不知有重複登記的情況，所以她有了兩個登記序號，但因怕佔用別人的序號和名額影響別人的施打登記權益，所以就取消並確實核對了後面登記的序號，只留下一開始登記成功的記錄。

陳情人進一步表示，因為一直等不到可預約施打的訊息，加上身邊朋友不少已打莫德納疫苗甚至已開始預約第二劑，且當時並沒有缺貨，經查證7月13號的唐鳳記者會於7月13號有說明幾項修正，其中關於「可以重複進行意願登記嗎？」唐鳳的回答是「若已完成意願登記成功，再次登記則公費疫苗預約平台會顯示上一次登記結果供確認」陳情人懷疑這是後面才修正的。

陳情人質疑，難道7月6至7月13號是空窗期嗎？沒有任何通知這樣簡略帶過的資訊有多少人能確實知道呢？如果一開始可以重複登記卻沒有顯示已登記的警示告知，是不是登記兩次就有兩個序號有兩個預約資格呢？如果序號沒有用為何要給民眾留下序號的陷阱？

陳情人說，每天看著手機期待著被通知卻沒有任何下文直到發現查無登記，早已被刪除時實在很錯愕，再次上網登記已經是7月27日了，「請問各相關單位長官們這是我的錯嗎？」多次反應唐鳳信箱無結果，打了1922 5、6次都告訴我內容將會進行錄音，但卻一問三不知，投訴衛福部部長信箱有案號卻沒有回應，投訴疾管局一樣石沉大海。

陳淑芳對此回應表示，陳情人的案例來說，系統只認一個人的序號，你每次用系統登記的時候他只會認一次，我們後續會檢討是不是要做更重要的提醒，避免民眾產生誤會。衛生福利部特別提醒民眾如果重複登記請不要刪除，因為系統的設計即使你登記了很多次，系統只會認一個，多次登記也只會認最後一次。

何志偉強調，系統沒有提醒，民眾有公德心反而被懲罰，這樣是不對的，陳情人不是要優先施打而是疑惑到底為什麼自己登記的疫苗至今都還沒施打。衛福部允諾將檢視系統，並做提醒調整。