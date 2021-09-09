配合行政院的振興五倍券，文化部也將推出藝FUN券，預計發行300萬份，包含數位240萬份、紙本60萬份，每份面額600，預計9月22日起開放登記。

藝FUN券的使用範圍包括 博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版社）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券電商平台等。

文化部表示，配合行政院五倍券及共通平台規則，有關詳細登記、抽籤、時程等，將在下週召開記者會統一說明。