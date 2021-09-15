【旅奇傳媒/編輯部報導】配合交通部觀光局推動「2021自行車旅遊年」，交通部觀光局茂林國家風景區管理處召集導覽志工，並於110年9月6日起展開連三日的自行車領騎訓練，打造第一支專屬於茂林國家風景區的領騎導覽隊。

▲茂管處召集導覽志工組成「千歲領騎團」。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

搭配「2021自行車旅遊年」，茂管處將於9月至11月陸續推出「旗美東高逍遙遊」、「山城輕騎遊老街」、「新威單騎闖關趣」、「安坡單車童玩趣」、「禮鷹如此」賞鷹遊等特色遊程，預計於9月中旬開放報名。

有別於平常導覽志工們在平地上進行導覽解說，自行車領騎導覽需具備專業的自行車安全知識，與各種路上狀況排除技能，對體能更是一大挑戰，因此茂管處特別邀請環島領騎與林道越野經驗豐富的自行車講師，展開一日室內課程搭配兩日實地訓練的「領騎戰鬥營」。

▲茂管處領騎培訓一路從旗山馳騁到六龜。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

這次接受領騎訓練的導覽志工共19名，平均年齡65歲，最高齡者為77歲，是名符其實的「千歲領騎團」！學員們跟著專業講師一起學習領騎手勢，架式十足，演練更換車輪、掉鍊維修時更躍躍欲試，面對這條交通部觀光局16條自行車多元路線唯一「山岳線」─「旗美龜山城逍遙遊」的實地訓練路線，同樣毫不怯色，他們沿台28、27甲，一路從旗山老街、美濃湖、十八羅漢山馳騁到六龜老街。 茂管處柯建興處長表示，導覽志工本就擁有優秀的導覽技巧，對在地文史、生態知識極為瞭解，加上專業領騎訓練後，將能提供更多元的自行車旅遊服務，期待領騎導覽能更加成熟與盛行，帶給民眾良好的自行車旅遊體驗。

▲「旗美龜山城逍遙遊」可一遊六龜老街，探索日治時期六龜的原民農產交易所「洪稇源商號」等文化資產景點。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

「旗美龜山城逍遙遊」自行車路線結合歷史人文、客庄風情、山城景觀，景色豐富且宜人，民眾可安排二日以上遊程，逛旗山老街、吃美濃客家美食，探索六龜池田屋、洪稇源商號、福龜園區、龜王岩等充滿六龜在地故事的景點，還可訂購福龜餅、六龜百年餅舖豆沙餅等伴手禮，來場充實又樂活的自行車山城逍遙遊。

▲騎經「福龜園區」，路旁五座福龜雕塑承載六龜在地故事。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

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