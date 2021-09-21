因疫情趨緩，40多歲黃姓女子，趁中秋4天連假挑戰「馬博橫斷」，20日獨自1人從南投縣信義鄉東埔登山口進入，走八通關線約11.5公里處，「對關」處當地路段崩塌，黃女一時不慎跌落邊坡，南投縣消防局獲報，立即派員趕抵現場，見黃女其身體多處擦挫傷，緊急將人救出並送醫治療後，所幸無大礙。

南投縣消防局指出，黃姓女山友當天僅走約一小段路程，卻一時跌落邊坡對外求援，南投縣消防局獲報，確認地點，與救難人員將受傷黃女載送下山至附近醫院救治，並提醒，八通關線「對關」崩塌區，目前雖搶修後恢復通行，但地質脆弱，呼籲山友行經該路段時要注意落石發生。

玉管處指出，馬博拉斯山在玉山國家公園區內，海拔標高3785公尺，在登山界屬於艱難路線著名的「馬博橫斷」從東埔登山口到花蓮玉里下山，約7到8日路程，須體力充沛和經驗，最好結伴同行攀登；玉山國家公園八通關線及馬博拉斯橫斷線（簡稱馬博橫斷），公告9月14日解封恢復登山申請。

據了解，馬博橫斷是台灣登山界4大障礙路線之一，有些山友從東埔登山口出發走八通關古道，行程規劃首日夜宿觀高；第2日經八通關草原、八通關山，到中央金礦山屋或白洋金礦山屋夜宿，第3天走秀姑坪，越過秀姑巒山夜宿山屋，第4天才抵達馬博拉斯山，海拔都逾3000公尺以上高山，且沿線多處險峻斷崖。