包含政府官員在內的第二類名單27萬人中，到8月24日止只有330人打了國產疫苗高端，比例是0.12%，國民黨立委賴士葆砲轟，沒有見過這麼偽善的政府，這樣到底是安什麼心？

賴士葆2日在臉書表示，正副總統把手臂獻給國產疫苗，透過政府大力宣傳，還有側翼、網紅、綠營粉專、名嘴等大大鼓吹國產疫苗與愛國主義的政治正確。但是包含政府官員在內的第二類名單27萬人中，只有330人打了國產疫苗，比例是0.12%，這樣到底是安什麼心？沒有見過這麼偽善的政府！

國產高端疫苗近日開放施打，截至8月24日統計，扣除第一至十類施打對象別，共有15萬4182人把手臂獻給高端疫苗，不過，第二類施打對象的中央及地方政府防疫人員，僅有330人施打國產疫苗，其餘分別有27萬8678人施打AZ、9萬2816人打莫德納疫苗。

民眾黨立委蔡壁如日前也痛批，政府到底是帶頭挺國產疫苗，還是騙年輕人打國產疫苗，說一套做一套，「母湯喔」。