第八輪AZ接種將在明天上午開放預約，中央流行疫情指揮中心表示，本輪符合預約資格者共113萬5451人，其中多數為AZ接種已滿10周的民眾，可預約第2劑，另有部分為18至22歲民眾，可預約第1劑。

公費疫苗預約平台於今天中午12點暫時關閉並結算，已於下午3點重啟。指揮中心統計，第八輪共有78萬5239人可打到第2劑，對象為9月10日(含)前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上；另有35萬212人可接種第1劑，對象為7月19日(含)前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲民眾。

目前全國共有1379萬5465人完成意願登記，其中363萬3796人想打BNT。但陳時中今表示，目前僅確定第七輪、第八輪都是開放AZ，BNT則是優先提供12到17歲、18到22歲民眾施打，至於後續會如何依年齡開打，他表示之後若有定案會再對外說明。

但近來有不少家長擔心，孩子打BNT恐引發心肌炎，陳時中表示，打了疫苗不等於保證一定不會感染，當然有些人抗體反應很低，也有些人縱使有了抗體，還是受變異株感染他強調學童接種前都會發下同意書，請家長仔細閱讀，也和小朋友討論再做選擇，但他強調心肌炎發生率和嚴重度相對低，打疫苗仍是「利大於弊」。