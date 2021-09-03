總統蔡英文日前在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞提到「鄰國」，中廣董事長當趙少康質疑，蔡英文的鄰國論是台獨，反問那台灣是什麼國家」；民進黨立院黨團副幹事長蔡易餘今黨團記者會表示，「我們只能告訴他，台灣就是中華民國，我們就是一個主權獨立的一個國家，所以鄰國這個是沒有問題的」。

對於媒體詢問，九三軍人節緣由是當初對日抗戰勝利，總統參加秋祭被藍營認為是紀念當初大陸的抗戰，但最近總統又提鄰國論不是很怪等質疑？蔡易餘表示，國民黨不斷用「鄰國論」曲解蔡英文致力於區域和平的原意，一方面又跑去金門慶祝八二三戰役，同時中國這個「鄰國」不斷透過擴張主義威脅台灣，看來非常諷刺。

民進黨立院黨團副幹事長黃世杰則說，那是蔡總統在凱達格蘭論壇發表談話，討論的區域安全，且蔡在會中重新提到美日印澳重啟四方安全對話，以及歐盟所倡導的歐亞連結策略，都主張永續、全面的連結策略。

他說，「所謂的鄰國，指的是整個區域的安全發展，台灣會致力跟區域內所有的國家合作，防止台灣海峽、南海、東海有任何軍事衝突威脅安全的狀況」。

他認為，「我們不是走向軍事對抗，期盼跟鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛民主跟生活方式」。國民黨可能因為在選黨主席缺乏話題，把向來強調區域和平穩定的立場，做非常意識形態的解讀，這是沒有必要的，國際上也不會因為蔡英文的談話有所誤解。

民進黨立委陳亭妃受訪指出，國民黨同不同意台灣就是一個主權獨立的國家？民主自由的台灣跟威權的中國，本來體制就不同，就分屬兩個國家，「請問鄰國論有什麼樣的錯誤？」不知道國民黨是不是聽到鄰國論之後，玻璃心掉滿地。

陳亭妃表示，國民黨為了選一個黨主席，把自己的主權都搞不見了，憑自稱是「台灣的在野黨」，國民黨應懸崖勒馬，不要因為一場黨主席選舉，把台灣的立場跟主權搞丟了。