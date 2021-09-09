促轉會規畫中正紀念堂轉型成「反省威權歷史公園」，還要移除先總統蔣介石銅像。對此，中廣董事長趙少康表示，他建議應該改成「反共公園」，蔣介石一生最反共了，民進黨現在也反共，要轉型就把他轉型成反共公園。

趙少康說，有些人原來反共後來不反共的，但是蔣介石一生都在反共，是「反共巨人」。趙認為，蔣介石把大陸丟了，是有「過」的，但是保住台灣不被共產黨佔領，是有「功」的，如果當年共產黨的大躍進、人民公社在台灣執行，共產黨統治台灣，還會有民進黨嗎？

趙少康表示，民進黨現在標榜反共，那最反共的蔣介石應該要紀念他的反共事蹟，這時候怎麼還去拆他銅像呢？要轉型就轉型成「反共公園」。他被問到國慶的中華民國元素問題，則感嘆每年都要關注蔡總統講幾次中華民國、國慶的配色，就是因為大家懷疑她心中就是沒有中華民國，每次只會偷渡搞小動作很無聊。

而蔣家第四代，國民黨立委蔣萬安對於中正紀念堂轉型，則批評促轉會此時拋出來，沒有充分溝通跟對話只會製造更大仇恨對立，他無法接受，尤其疫情正在延燒，人民生命安全、經濟受到衝擊，苦不堪言，促轉會此時政治操作只是要轉移疫苗不夠的焦點。

蔣萬安說，促轉會目前最迫切要做的事情，是國家依照不法有罪判決所沒收的財產要儘速返還給家屬，他們年事已高，逐漸凋零，在跟時間賽跑，促轉會既然都撤銷有罪判決，應該依法返還財產，要做的事，遲至今日還不做。