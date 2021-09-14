促轉會提中正紀念堂轉型方案，將改成「反省威權歷史公園」，並拆除蔣中正銅像。國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，中正紀念堂具有極為重要的歷史價值，特別是站在多元歷史文化的置高點來思考。如同尊重其他族群文化對於各自歷史的認同與解讀一樣，該建築就是台灣歷史的一部份，沒有功過，就是整個國家社會成長的一段過去、一片拼圖，不容政治力介入抹滅

針對中正紀念堂轉型一事，民進黨正積極推動中。李永得13日接受蔡詩萍《POP大國民》廣播節目訪問時指出，中正紀念堂是文化部在負責，中正紀念堂要處理，必須具備兩個「完備」，第一是「歷史評價的完備」，第二是「法治程序的完備」，才能進行轉型正義的工作。李永得更披露，11月就會在中正紀念堂展出蔣介石的檔案，就是親批「槍斃」這些所有的檔案，這就是直接的證據。

國民黨醫療委員會今對中正紀念堂轉型一事（14日）發聲明表示，常有執政者為了移轉施政不力的困境，而刻意煽動民粹、挑動社會對立，即便是標榜民主的國度，亦屢見不鮮。這些過度政治化的操作，通常充滿仇恨、激進、偏頗，其結果亦無法讓人民獲得更豐厚的薪資、更健康的身體、更祥和的風氣、更完善的治安、更圓融的社會。

國民黨醫療委員會稱，中正紀念堂具有極為重要的歷史價值，特別是站在多元歷史文化的置高點來思考，如同尊重其他族群文化對於各自歷史的認同與解讀一樣，該建築就是台灣歷史的一部份，沒有功過，就是整個國家社會成長的一段過去、一片拼圖，不容政治力介入抹滅。

聲明指出，美國林肯紀念館與中正紀念堂同樣背負為了國家完整性的血淚歷史、台灣總統府更是日本殖民時期的威權象徵，然而，這些建築為何皆能獲得尊重與保存？理由無他，正是民主自由多元的社會所應展現出來的理性、包容與自信！

國民黨提醒，兩蔣總統對於台灣主權、經濟、民生、教育、文化、治安等領域，都有相當顯著的貢獻，特別是在故總統蔣經國任內，這些成績，即便經對立政黨刻意地刪除抹去，仍是多數台灣人民心中不可取代的歷史記憶，如果台灣沒有兩蔣的治理，還能保有現在民主發展與經濟成長嗎？

國民黨痛批，執政黨連疫苗短絀都莫可奈何，我們只看見年輕人不敢生育、貧富差距與日俱增、環境污染不斷擴大、居住正義遙遙無期、民主公投視若無睹，更遑論還有粗暴打壓不同立場的媒體、以刑事訴訟箝制人民言論自由等威權行為，難道這樣的政府就更加高尚嗎？