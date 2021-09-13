促轉會8日拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，擬拆除先總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀，預計半年內提出配套法案，引發各界議論。不過，根據一份網路民調顯示，絕大部分的網友反對拆除銅像，並認為應該保留台灣歷史。

入口網站《YAHOO》以「促轉會建議移除中正紀念堂前總統蔣中正銅像，你贊成嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為9月13日至16日，截至13日下午5點，已有2千多名網友參與投票，結果顯示，贊成拆除銅像，去除威權象徵的有155票；不贊成拆除銅像，應該保留台灣歷史的有2217票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

贊成拆除銅像，去除威權象徵的網友表示，「和情合理<時代以變遷」、「威權時界的產物，不用緬懷」、「早就改拆了...一看看原計劃40年前那塊是要規化成現在的信義計劃區」、「可以換成國父孫中山」。

不贊成拆除銅像，應該要保留歷史的網友則認為，「讓歷史歸歷史，以今觀古並不洽當」、「沒本事只能搞小動作轉移無能施政焦點」、「不然，也要拆除總統府以示一視同仁，同一標準」、「已經是歷史了，功與過真是公說公有理，婆說破有理誰知道呢？沒有他又怎麼會有現在呢？」

此外，蔣家後代、國民黨立委蔣萬安今天在廣播節目中受訪時表示，自己對轉型正義的態度只有16個字，「坦然面對、還原真相、撫平傷痕、社會和解」