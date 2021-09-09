習慣在群組內傳「清涼長輩圖」的軍警公務人員千萬要小心，別順手一滑就丟了官。日前台北市警文山一分局林姓副分局長在分局與媒體群組中誤傳火辣清涼影片，遭到截圖後立刻被拔官。無獨有偶，國防大學一位上校主任教官，也疑似在與學員群組中誤PO裸女早安圖遭檢舉遭調查，雖沒有任何違紀發生，但仍遭校方調職，讓他只好打報告退伍。但不少人替他喊冤表示，這位上校因本質學能及身分極度特殊，是屬於「國寶級」的人才，如果就此掛冠求去，是國軍重大損失。

知情人士表示，該位教官上課時，除了學員外，不少各級將領都會親自上座聽課，甚至歷任上將校長都會主動前往聽課，可知這位教官地位及重要性。

據了解，該位上校因過去長期在特殊單位服役，曾長期研究兩岸與國際事務，並實際親身深入研究「進修受訓」多年，替國家做出重大奉獻犧牲，獲得重大功績，本質學能極佳，在工作上受到高度評價。

多年前該位上校「進修」返台後，國軍為了讓他的精闢研究能傳承，立刻聘他為國防大學教官，靠著他多年累積的豐富經驗、資料與外界鮮為人知的軍事資料，在課堂上獲得歷屆學員歡迎。

據了解，該位上校多次在學員群組中，PO出清涼早安圖向大家問候早安，因其中有女性軍官也在群組內，因此遭到檢舉，校方也曾詢問群組中女性軍官，有些女官表示確實不太妥適，但大多數人也認為這已經是現代人習慣而自動無視。

由於軍中對於男女性別平權相當重視，為防止有造成性騷擾的狀況，因此在有人檢舉後，校方即針對該位上校進行調查，事後僅認為個人行為需要檢討，雖未達所謂的性騷擾，但還是建議調整職務。

但該位上校最後仍心灰意冷，大嘆不如歸去，已在日前打報告申請退休。軍方不少人得知後相當訝異惋惜說，位上校宛如兩岸與國際軍事活字典，目前現役軍官中大概是碩果僅存一位的國寶，如果就此喪失難得人才，真是國軍重大損失。