天團五月天主唱阿信的媽媽驚傳發生意外！本刊接獲讀者爆料，指阿信的媽媽日前在北投光明路遭機車撞擊，當場血流如注，緊急送往榮總，目前情況穩定。

阿信曾在臉書PO出和媽媽的幼時合照，陳媽媽五官清秀，和阿信有幾分相似，母子倆感情非常好。（圖／摘自臉書）

阿信和媽媽感情相當不錯，先前阿信PO出媽媽和自己小時候的合照，相當溫馨。而五月天的歌曲〈洗衣機〉也是阿信表達對媽媽的感謝，足見母子倆感情之深厚。據讀者爆料，阿信的媽媽於上月28日下午約1點多，在北投光明路上遭機車撞倒，當時信媽行走在路上，突然就被機車衝撞，當下流了不少血，機車騎士也受傷，雙雙倒在地上好一段時間才被人發現，幸好附近就是消防隊，消防隊員獲知後立刻救援，信媽之後送往榮總治療，目前情況穩定。

五月天出道20年，每年的跨年演唱會一票難求，讓五月天有「演唱會之王」的稱號，黃牛票甚至飆升到十幾萬。（圖／摘自臉書）

阿信老家在北投，自小就在光明路、溫泉路打轉，周遭的溫泉公園、地熱谷都是他常去的地方，甚至還有一條巷子是阿信的「告白巷」。而信媽受傷的地方也在家裡不遠處，想必也令阿信十分心疼。對於信媽目前的身體狀況，阿信經紀人表示「都好」。粉絲們應該可以放心了。

阿信為樂壇後輩盡心盡力，近日更是力捧新人琳誼（中），邀來金曲歌王許富凱和她合唱。（圖／相映國際提供）

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