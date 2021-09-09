新北市某幼兒園爆發Delta病毒群聚感染，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，面對Delta病毒來襲，要全力把疫情控制下來，鼓勵民眾多多利用33處社區篩檢站，這3天已篩檢12338人，籲民眾繼續出來廣篩。對此，藥師林士峰表示，他個人很懷疑第一起Delta案例，可能早在6月19日就出現了。

林士峰9日在臉書貼文表示，這次Delta病毒進入社區已是事實，林士峰認為在台灣普遍很有防疫意識的社會狀態，「餓死比病死」容易發生，而病毒會溜到社區，他直言，這是民進黨邊關守護不利造成的。

林士峰指出，這起幼稚園事件，讓他很在意的是6月19日有一則則新聞提到，當時在澳門通報了一起台灣輸出案例，是當時罕見的Delta病毒，不過如果說板橋和這個輸出案例是否有關連，卻又有讓人想不透的事，為何兩個多月的時間沒有蛛絲馬跡？

最後，他要提醒所有想把染疫責任甩給雙北市長的民進黨支持者，「國內不會長病毒出來，所有病毒的起源都是來自國外，病毒溜到社區，是民進黨邊關守護不利造成的」。而台灣ㄧ直有病毒輸出案例，也給我們啟示，是不是國內匡列病例的規則有檢討的空間，不然為何6月幾乎沒Delta病毒的台灣社區，卻會出現輸出案例？