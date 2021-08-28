國民黨今舉辦公投街頭宣講活動，民進黨發言人簡舒培表示，台灣依然維持二級警戒的防疫狀態，國民黨不顧防疫考量，堅持舉辦這樣的政治性活動，徒增群聚染疫風險，帶頭做出最壞的示範。

簡舒培說，江啟臣利用黨主席選舉之時，用黨資源舉辦公投活動，顯然司馬昭之心，路人皆知。將公投作為黨主席選舉造勢工具之用，完全無助於台灣社會公共議題的討論與進步。

簡舒培表示，日前，江啟臣接受電台專訪時表示，「公投一定要過，不是蘇貞昌下台，就是他下台」。江啟臣講出這句話，真讓人啼笑皆非，因為公投是人民的權利，而公投的結果是人民的決定，不論執政黨或在野黨都必須尊重，這與江啟臣下不下台有何干？

她說，況且國民黨黨主席選舉是9月25日，10月31日新舊主席交接，公投時間是在12月，到時候江啟臣是要下什麼台呢？是要辭去立委嗎？而江啟臣說出這句話，也再度證明他把公投當作是自己黨主席選舉造勢的道具，司馬昭之心顯而易見。

簡舒培說，民進黨對於公投的態度非常明確，我們也要再次重申，民進黨和執政團隊會負責任、傾全力的向社會溝通說明，讓更多人民了解，台灣需要非核家園、台灣需要能源轉型、台灣需要更好的台美關係來接軌國際，台灣需要人事分開投票，需要更好的投票秩序。

簡舒培表示，其中對於開放美豬進口，民進黨態度始終如一，就是依據科學證據和國際標準來判定。反觀國民黨卻昨是今非，不敢面對當年為了開放含萊劑美牛的說法和立場。現在更是全黨「吃美牛反美豬」，何其矛盾的言行，更凸顯國民黨只是把公投當作政治鬥爭工具罷了。

簡舒培再次呼籲，江啟臣不要把公投當作黨主席的造勢工具，個人政治利益不能凌駕政黨之上，更不能藉此破壞台灣未來能源轉型的發展契機與台美關係的深化，如此將會阻礙台灣國家發展。