今(3日)為九三軍人節，陸軍海龍部隊蛙人出身的國民黨主席江啟臣今(3日)在臉書PO出照片向國軍致敬，他說，當時在金門前線服役，幾乎到了戰爭邊緣，遺書也已擬好，隨時做好犧牲的準備，只為保家衛國，正因為曾身處在高張力的前線環境下，無時無刻感佩每一位國軍官兵，更深知軍人對國家的重要。

江啟臣指出，中華民國歷史中，幾經波折，每當有重大事變，國軍總是站上第一線保衛我們的家園，我們才有現在的中華民國，軍人，是個有尊嚴、值得敬重的職業，要向各位國軍將士們，致上最高的敬意。

接著江啟臣透露，1996年爆發台海危機，當時在金門前線服役，幾乎到了戰爭邊緣，遺書也已擬好，隨時做好犧牲的準備，只為保家衛國，正因為曾身處在高張力的前線環境下，無時無刻感佩每一位國軍官兵，更深知軍人對國家的重要。

江啟臣指出，去年至今，疫情爆發，國軍弟兄不停歇，保家衛國不鬆懈，因疫情的肆虐，國軍也出動化學兵群，在地方消毒，謝謝你們。